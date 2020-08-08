Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам
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Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный благодаря своим безошибочным прогнозам результатов выборов, предсказал победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.В источнике
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Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года
Комсомольская правда00:45