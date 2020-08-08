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Газета.Ru
Газета.Ru

Предсказавший победу Трампа профессор дал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный благодаря своим безошибочным прогнозам результатов выборов, предсказал победу кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.В источнике
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РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новости05:21
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.ру01:48
РЕН ТВ

Предсказавший победу пяти президентов США профессор дал новый прогноз

РЕН ТВ01:40
Комсомольская правда

Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Комсомольская правда00:45
Life.ru

Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Life.ru23:19
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ru22:32
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известиявчера в 21:26

Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины
Мойка78вчера в 21:06
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru19:05
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufaвчера в 11:40
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