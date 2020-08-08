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РИА Новости
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новости05:21
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.ру01:48
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ru22:32
Комсомольская правда

Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Комсомольская правда00:45
Life.ru

Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Life.ru23:19
РЕН ТВ

Предсказавший победу пяти президентов США профессор дал новый прогноз

РЕН ТВ01:40
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известиявчера в 21:26

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
RT на русском09:27
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров

В Крыму дали оценку высказыванию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что на месте украинского руководства воевал бы за полуостров в 2014 году, и выразил сожаление, что Киев тогда не занял жесткую позицию.
Российский Диалогвчера в 11:55
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«Бетсити» стала новым спонсором ФК «Ростов»

Одна из крупнейших букмекерских контор России «Бетсити», основанная и базирующаяся в Ростове, заключила спонсорское соглашение с ФК «Ростов», сообщил на своей странице в facebook представитель компании Николай Оганезов.
Donnews.ru05:08