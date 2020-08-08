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РИА Новости
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
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RT на русском

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по предстоящим выборам в США

RT на русскомвчера в 11:58
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.рувчера в 01:48
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новостивчера в 05:21
Российская газета

Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз

Российская газетавчера в 04:50
РБК

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по новым выборам

РБКвчера в 06:18
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ruвчера в 22:32
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известия6 августа в 21:26

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК6 августа в 06:40
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Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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Онищенко оценил сообщения о распространении вируса SFTS в Китае

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с RT сообщения о распространении в Китае вируса SFTS, который передаётся человеку в основном от клещей и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом.
RT на русскомвчера в 11:58
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15
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