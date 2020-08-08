Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
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Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
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Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по предстоящим выборам в США
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Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз
Российская газетавчера в 04:50