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РИА Новости
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Life.ru23:19
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.ру01:48
РЕН ТВ

Предсказавший победу пяти президентов США профессор дал новый прогноз

РЕН ТВ01:40
Комсомольская правда

Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Комсомольская правда00:45
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новости05:21
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ru22:32
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известиявчера в 21:26

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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Запад недоволен лидерством России в «гонке вакцин»

Американские базируются на полной РНК вируса, а российская и британская применяют так называемый нереплицирующийся вирусный вектор, иначе говоря, в организм человека попадает не коронавирус целиком, не его геном, а вообще иной патоген, не способный размножаться в клетках, но, тем не менее, содержащий часть генетического кода SARS-CoV-2, что гарантирует появление иммунитета.
Вести.Ru09:30

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов

Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in, нацеленные на альтернативный подсчет голосов на выборах президента республики, не имеют аккредитации для сбора и интерпретации соответствующей социологической информации.
РИА Новости04:18
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ18:46
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС10:24
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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