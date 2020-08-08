Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Смотрите также
Турция предложила отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче нового сезона РПЛ
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев вируса SFTS
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России
В Минздраве назвали первых получателей вакцины от центра Гамалеи
Помощник президента Абхазии протаранил ворота на границе с Россией
«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал Суперкубок России
СК установил причину смерти ребенка в захваченном уральском монастыре
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
От вируса SFTS в Китае скончались семь человек
ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче нового сезона РПЛ
Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте
«Ювентус» уволил главного тренера после вылета из Лиги чемпионов
В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов и полиции
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Гендиректор ФК «Локомотив» вступил в спор с болельщиками клуба
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
Подробнее о событии
Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года
Комсомольская правда00:45