Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Смотрите также
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Турция предложила отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте
Коронавирусом заразятся даже те, кто сидел в «бункере»
ЦСКА и СКА сыграют между собой в регулярном чемпионате четыре раза
Вновь избранный президент Польши пообещал помочь Украине вернуть Крым
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
На теле умершей в захваченном монастыре девочки нашли повреждения
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
В Хабаровском крае обрушился мост с молодоженами
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в порту Бейрута
В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
Подробнее о событии
Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года
Комсомольская правда00:45