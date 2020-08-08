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РИА Новости
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по новым выборам

РБК06:18
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известиявчера в 21:26
Российская газета

Предсказавший победу Трампа на прошлых выборах профессор сделал прогноз

Российская газета04:50
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.ру01:48
Комсомольская правда

Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Комсомольская правда00:45
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ru22:32
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новости05:21

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUMвчера в 09:11
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В Берлине назвали угрозы сенаторов США объявлением экономической войны

Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин назвал угрозы американских сенаторов санкциями руководству порта в немецком городе Засниц из-за строительства «Северного потока-2» «объявлением экономической войны».
Московский Комсомолец01:07
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Саакашвили представил в МУС собственный доклад о войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по инициативе которого началась война, называемая 08.08.08, в канун 12-й годовщины ее начала внес в Международный уголовный суд (МУС) собственный доклад о ее расследовании.
Военное обозрение00:24

Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русском04:36
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