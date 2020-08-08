«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.