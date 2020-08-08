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РИА Новости
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

Американский профессор истории Аллан Лихтман, известный точностью своих прогнозов результатов выборов, предсказал победу Джозефу Байдену, пишет The New York Times.В источнике
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Комсомольская правда

Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Комсомольская правда00:45
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.ру01:48
РЕН ТВ

Предсказавший победу пяти президентов США профессор дал новый прогноз

РЕН ТВ01:40
РИА Новости

Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам

РИА Новости05:21
Life.ru

Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Life.ru23:19
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ru22:32
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известиявчера в 21:26

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.
Военное обозрение06:39

В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса

Более 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано за минувшие сутки в США, 1243 человека скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости07:49