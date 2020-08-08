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Lenta.ru
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, сделал прогноз на выборы главы государства в ноябре.В источнике
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Московский Комсомолец

Профессор Лихтман, верно предсказавший результаты 5 выборов в США, сделал прогноз

Московский Комсомолец03:17
Взгляд.ру

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд.ру01:48
Известия

Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена

Известиявчера в 21:26
Комсомольская правда

Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Комсомольская правда00:45
Life.ru

Трамп или Байден? Профессор, предсказавший победу пяти президентов США, назвал победителя будущих выборов

Life.ru23:19
Lenta.ru

Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз

Lenta.ru22:32
РЕН ТВ

Предсказавший победу пяти президентов США профессор дал новый прогноз

РЕН ТВ01:40

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАССвчера в 12:24
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В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться с 1 сентября ростовские школьники

По словам главы регионального Роспотребнадзора, пойдут дети в школу или в области будет продолжено дистанционное обучение, зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.
Rostov gazetaвчера в 09:15

Вашингтон обвинили в «объявлении экономической войны» Евросоюзу

В свою очередь глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес назвал угрозы сенаторов США неприемлемым шантажом и призвал ФРГ и Евросоюз выступить единым фронтом против американских санкций в отношении "Северного потока-2", чтобы, по его словам, защитить суверенитет Европы, причем не только в энергетических вопросах, а также подумать об ответных мерах.
Вести.Ruвчера в 11:45
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Москва отправила в Минск сенаторов признавать победу Лукашенко

Безосновательно арестованные 33 россиянина продолжают томиться в белорусских застенках, а Россия тем временем направляет в Минск делегацию для наблюдения за выборами президента, чем фактически признаёт их легитимность, а заодно своё поражение в навязанном ей беспрецедентном скандале.
Новый День21:14
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