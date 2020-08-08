Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
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Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
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Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, сделал прогноз на выборы главы государства в ноябре.В источнике
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Профессор Лихтман, верно предсказавший результаты 5 выборов в США, сделал прогноз
Московский Комсомолец03:17
Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года
Комсомольская правда00:45