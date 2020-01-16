Финансы
Газета.RuПредсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар. По словам Ведева, данная информация не соответствуют действительности. Он выразил свое возмущение и заявил, что подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло.
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с чего всё началось
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.Lenta.ru03:42
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