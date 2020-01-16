Финансы

Газета.RuГазета.RuПредсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар. По словам Ведева, данная информация не соответствуют действительности. Он выразил свое возмущение и заявил, что подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

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Национальная служба новостей11:37

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился

РИА Новости11:25

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
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УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
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Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

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СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
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Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
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В Харькове неизвестный застрелил директора похоронного бюро

В Харькове возле подъезда собственного дома неизвестный застрелил директора похоронного бюро.
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Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

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Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
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Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Счетная палата США подтвердила блокировку помощи Украине

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«Всего в городской больнице Кизляра лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Малышева перепела хит Билли Айлиш

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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

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Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

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Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м

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Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом

«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
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Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности

Россия и США провели в четверг в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности.
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