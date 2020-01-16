Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПредсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Экономист оценил прогноз о 200 рублях за доллар

Московский Комсомолец07:06

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
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Россия и США провели консультации по стратегической безопасности

Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
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Столкновения сверхмассивных чёрных дыр можно будет «увидеть» в рентгене

Речь идёт о столкновениях чёрных дыр звёздной массы. Сегодня детекторы гравитационных волн фиксируют подобные события несколько раз в месяц.
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Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

По итогам общего собрания клубов Российской премьер-лиги было принято решение расширить число участников первенства до 18 команд.
Газета.Ru 11:33
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SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

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Билли Айлиш запишет заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
RT на русском 15:05
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СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
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Меркель призвала Европу быть самостоятельной

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Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
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В Госдуме назвали хорошо работавших министров правительства Медведева

Фракция «Единой России» в Госдуме обратилась к кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину с просьбой учесть хорошую работу ряда членов правительства Дмитрия Медведева.
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Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
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В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
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Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
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Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
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Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
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Впервые создали робота из живых клеток

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