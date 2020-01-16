Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПредсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

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Московский Комсомолец05:38

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

РИА Новости11:25
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Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
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Обзор японских СМИ: Япония не хочет воевать на Ближнем Востоке

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Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

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В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
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Напомним, что ранее Владимир Путин ввел своим указом должность зампредседателя СБ РФ и назначил на этот пост бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Армия и оружие

Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
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Герцог и герцогиня Кембриджские с первым официальным визитом посетили продовольственную столицу Пакистана — город Брэдфорд.
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Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
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