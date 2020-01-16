В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

с чего всё началось

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Политика Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.

Космос Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.

Шоу-бизнес Дунаевский разводится с седьмой женой Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.

Политика Россия и США провели консультации по стратегической безопасности Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.

Интернет Google закрывает приложения для Chrome С марта 2020 года новые приложения не будут приниматься в каталог, в июне-декабре 2020 года прекратится поддержка существующих приложений для обычных и корпоративных пользователей соответственно, в июне 2021 года отключат ряд API, которые используют эти приложения, а также поддержку приложений для Chrome OS для всех пользователей, кроме корпоративных – они «протянут» еще год.

Политика Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.

Общество Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.

Армия и оружие Израильская армия атаковала объект ХАМАС в секторе Газа «В ответ некоторое время назад боевой вертолет армии обороны Израиля нанес удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".