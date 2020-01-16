Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПредсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

URA.Ru13:39

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

РИА Новости11:25

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

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Экс-глава ЦБ призвал россиян не паниковать по поводу курса доллара

Национальная служба новостей11:37

Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

Московский Комсомолец05:38

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42
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В UFC прокомментировали оскорбления РЕН ТВ в адрес Конора Макгрегора

Вице-президент UFC по России Андрей Громковский рассказал, как в UFC отреагировали на оскорбления ирландского бойца Конора Макгрегора со стороны телеканала РЕН ТВ.
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Опубликовано видео посадки SSJ-100 на недостроенную полосу

Lenta.ru 16:59
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Транспортный налог с 2020 года платится по-новому

Важные нововведения, касающиеся уплаты транспортного налога, вступили в действие в 2020 году.
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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
iXBT.com 14:27
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Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера

Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Вестник Кавказа 01:58
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru 14 января в 08:22
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
News.ru вчера в 05:06
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

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Дунаевский разводится с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
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Шоу-бизнес

Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы

Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре.
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Кино

Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»

Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
RuNews24.ru вчера в 04:02
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
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Россия и США провели консультации по стратегической безопасности

Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
РБК 10:42
Общество

Капитализация Alphabet впервые превысила $1 трлн

Рыночная стоимость компании Alphabet превысила $1 трлн.
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Интернет

Google закрывает приложения для Chrome

С марта 2020 года новые приложения не будут приниматься в каталог, в июне-декабре 2020 года прекратится поддержка существующих приложений для обычных и корпоративных пользователей соответственно, в июне 2021 года отключат ряд API, которые используют эти приложения, а также поддержку приложений для Chrome OS для всех пользователей, кроме корпоративных – они «протянут» еще год.
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Дело Винника Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми.
РИА Новости 13:00
Общество

Герцоги Кембриджские нанесли свой первый официальный визит в 2020 году

Герцог и герцогиня Кембриджские с первым официальным визитом посетили продовольственную столицу Пакистана — город Брэдфорд.
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Политика

В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе

Украинские власти считают, что выборы в Донбассе следует проводить после возвращения в регион всех беженцев.
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«Таблоиды уже убили Диану»: Хью Грант встал на защиту Меган и Гарри

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Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
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Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

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Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

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Армия и оружие

Израильская армия атаковала объект ХАМАС в секторе Газа

«В ответ некоторое время назад боевой вертолет армии обороны Израиля нанес удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа», - цитирует РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.
ТК Звезда 17:25
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Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список

Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".
Вести.Хайтек 13:28
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Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
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