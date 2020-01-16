В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

с чего всё началось

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.

Политика Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

Здоровье Пожилым людям не откажут в высокотехнологичной медицинской помощи В Интернете появилась информация, что из этого приказа исключена высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), и пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная, специализированная и паллиативная помощь.

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.

Биатлон Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в составе сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.

Политика Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков не удивился возвращению Украины в ПАСЕ. Он назвал это решение предсказуемым.

Общество Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.