Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПредсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Lenta.ru03:42

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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

URA.Ru13:39

Экс-глава ЦБ призвал россиян не паниковать по поводу курса доллара

Национальная служба новостей11:37

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился

РИА Новости11:25

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ru11:34

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБК13:36

Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

Московский Комсомолец05:38

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

Lenta.ru03:42
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Общество

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

РБК 02:35
Здоровье

Пожилым людям не откажут в высокотехнологичной медицинской помощи

В Интернете появилась информация, что из этого приказа исключена высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), и пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная, специализированная и паллиативная помощь.
Областная газета 14 января в 08:04
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru 07:38
Технологии

Microsoft выпустила новый браузер Edge на движке Chromium

Microsoft объявила о запуске нового браузера для Windows 10 и MacOS линейки Edge на движке Chromium.
МонаВиста 10:21
Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4

Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 00:59
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона "Дакар".
ТАСС Спорт 06:09
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

На встрече с парламентскими фракциями в Госдуме Михаил Мишустин ответил на вопросы депутата от КПРФ, связанные с его позицией на повышение пенсионного возраста.
Piter.tv 12:56
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Политика

Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
Российская газета 07:18
Общество

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Биатлон

Стал известен состав женской сборной России на эстафету в Рупольдинге

Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в составе сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.
РИА Новости 10:27
Политика

Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков не удивился возвращению Украины в ПАСЕ. Он назвал это решение предсказуемым.
Аргументы недели 14:24
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства РФ

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Газета Кемерова 02:37
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину

Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Российская газета 08:28
Кино

Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Политика

Иран передаст Украине тела погибших при крушении Boeing

SM News 13:28
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс 09:26
Здоровье

Ульяновский губернатор после послания сделал выводы о развитии региона

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после оглашения послания президента России Владимира Путина заявил, что регион развивается «в правильном направлении».
REGNUM вчера в 10:25
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия вчера в 02:18
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Политика

США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
РИА Новости 14:22
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
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