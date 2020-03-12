Гаджеты

AsteraAsteraПредставили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Как рассказали представители бренда, в смартфоне реализовали дизайн с названием Aura Balance. Модель получила 6,67-дюймовый экран с врезанной в него камерой для селфи. То есть Redmi Note 9 Pro Max стал самым большим смартфоном линейки.
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В интернете распространили информацию о характеристиках Redmi Note 9 Pro

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