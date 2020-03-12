Гаджеты
AsteraПредставили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Как рассказали представители бренда, в смартфоне реализовали дизайн с названием Aura Balance. Модель получила 6,67-дюймовый экран с врезанной в него камерой для селфи. То есть Redmi Note 9 Pro Max стал самым большим смартфоном линейки.
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В интернете распространили информацию о характеристиках Redmi Note 9 Pro
Актуальные Новостивчера в 13:43
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Комментарии
Происшествия
Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
В Сирии сфотографировали уникальные гигантские 180-мм пушки С-23
В Сирии до сих пор используют гигантские советские 180-мм пушки С-23.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Общество
Из-за коронавируса Турция перенесет начало туристического сезона
В связи с угрозой распространения коронавируса марта на конец апреля-начало мая советует перенести начало туристического сезона в Турции правительство страны.
Хоккей
Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
Политика
Секретарь СНБО Украины осудил нападение на своего советника
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Политика
Совфед рассмотрит законопроект об изменении Конституции
Сегодня Совет Федерации собирается рассмотреть поправки к Конституции.
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока
Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Общество
Петербуржцам запретили есть на рабочих местах из-за коронавируса
В-четвертых, сотрудники не должны есть на рабочих местах. Для этого необходимо выделить специальную комнату.
Политика
Путин отметил перемены в российском бизнесе
О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
Второй в истории пациент излечился от ВИЧ
Второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга от здорового донора.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Общество
Суд заблокировал сайт против поправок к Конституции
Москва, 12 марта 2020, 17:58 — REGNUM Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о блокировке сайта net2020.ru, на котором осуществлялся сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Футбол
Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен
Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
Кино
Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO
По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет
Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
Общество
Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса
Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Лолита собралась замуж в шестой раз
Ведь отношения Лолиты с новым возлюбленным настолько серьезны, что звезда вновь собирается замуж.