Шоу-бизнес
ФАНПредставитель Бабкиной назвал «тявканьем» оскорбления Кадышевой
Концертный директор эстрадной певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал «тявканьем» скандальные мемуары солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой. Горох заявил, что выплескивать грубые оскорбления в адрес певицы на публику неэтично.
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Представитель Бабкиной отметил: он не понимает, почему Кадышева пустилась в оскорбления коллеги по цеху в своих мемуарах.Daily Storm04:50
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Политика
Лавров заявил об «определенном прогрессе» на переговорах по Ливии
13 января в Москве состоялись переговоры между Россией, Турцией и обеими сторонами внутриливийского конфликта - главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой ливийской национальной армии фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Гаджеты
Microsoft оставит владельцев Windows 7 без поддержки с 14 января
Компания Microsoft настоятельно рекомендует всем своим пользователям обновить ПО до Windows 10.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Политика
Опровергнуты данные о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Ранее 13 января депутат Госдумы Константин Затулин сообщил, что за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань сотрудники украинских спецслужб планировали теракт на Крымском мосту.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Культура
Муж Анны Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянкой
Муж оперной певицы Анны Нетребко, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на открытии знаменитого Дрезденского оперного бала вместе с сопрано Рузан Манташян по политическим причинам.
Политика
В России оценили планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения
Представитель пресс-службы города ранее сообщила РИА Новости, что Варшава не будет официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, однако в администрации были зарегистрированы "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату".
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета II поддерживает принца Гарри и его супругу Меган Маркл в их решении начать "новую жизнь", отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и сопровождающих его обязанностей.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Политика
США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Не будем забывать, что пр нагревании топливо раширяется.
Общество
Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году
Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Авто
Россиянам назвали имеющие в 2020 году госскидку автомобили
Для поддержания продаж новых автомобилей российское правительство в 2020 году продлевает программы «Первый/семейный автомобиль», под которую попадает ограниченное количество моделей.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Общество
Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением
13 января принцы Уильям и Гарри выпустили совместное заявление, в котором опровергли сообщение британских таблоидов о том, что отношения между ними находятся на грани окончательного разрыва.
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная тачанка»
Политика
МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти
Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Один из лучших футболистов в истории Турции, Хакан Шукюр, после переезда в США вынужден работать таксистом и продавать книги.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
Футбол
«Ньюкасл» интересуется игроком «Спартака»
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
В сентябре 2019 года свой вариант амнистии к 75-летию Победы предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов.