Шоу-бизнес

ФАНФАНПредставитель Бабкиной назвал «тявканьем» оскорбления Кадышевой

Концертный директор эстрадной певицы Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал «тявканьем» скандальные мемуары солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой. Горох заявил, что выплескивать грубые оскорбления в адрес певицы на публику неэтично.
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с чего всё началось

Представитель Бабкиной назвал «тявканьем» скандальные мемуары Кадышевой — Daily Storm

Представитель Бабкиной отметил: он не понимает, почему Кадышева пустилась в оскорбления коллеги по цеху в своих мемуарах.
Daily Storm04:50

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Концертный директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой

Lenta.ru05:51

«Мелкие тявканья»: директор Бабкиной высказался о скандальных мемуарах Кадышевой

Телепрограмма08:48

Бабкина не станет реагировать на оскорбления Кадышевой

REGNUM08:36

Директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой

Московский Комсомолец07:11

Концертный директор Бабкиной ответил на слухи о драке певицы с Кадышевой

Газета.Ru06:41

Представитель Бабкиной удивился мемуарам Кадышевой и назвал их не заслуживающим внимания «тявканьем»

Телеканал 360°10:29

Представитель Бабкиной назвал «тявканьем» скандальные мемуары Кадышевой — Daily Storm

Daily Storm04:50
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Принцы Уильям и Гарри выступили с совместным заявлением

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Министерство внутренних дел Грузии приступило к изучению высказываний экс-президента Михаила Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи" о беспорядках, прошедших летом 2019 года, и подозревает его в попытке свержения власти.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $64

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Надежда Кадышева
Советская и российская певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо». Почётный гражданин Бугульмы. Народный артист Российской Федерации, Народная артистка Мордовии, Народная артистка Татарстана.
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследовательница народной песни, педагог, депутат Московской Городской думы. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия» с 2001 года. Профессор, доктор искусствоведения Международной Академии наук. Почётный академик Международной Академии информации, информационных процессов и технологий.
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