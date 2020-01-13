Шоу-бизнес
Lenta.ruКонцертный директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой
Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что народная артистка России Надежда Кадышева проявила себя невоспитанным человеком, из-за ругательств, приписываемых исполнительнице шоуменом Рустамом Солнцевым. Комментарий представителя передает Daily Storm в понедельник, 13 января.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Концертный директор Бабкиной призвал не обращать внимания на скандальные высказывания, которые позволила себе Кадышева в книге "Рок-н-ролл — это я !": "Потому что это какие-то личные отношения друг к другу, а не оценка творчества".Daily Storm04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Каналы Венеции почти высохли после рекордного наводнения
Baja marea en #Venezia pic.twitter.com/nltasYw698 — Igor Santos Salazar (@isantossalazar) January 11, 2020 "Спустя всего несколько недель после разрушительного наводнения, которое нанесло серьезный урон многим достопримечательностям Венеции, знаменитые водные каналы города почти пересохли из-за рекордно низких приливов", - передает телеканал.
Футбол
«Нюрнберг» арендовал защитника «Арсенала» Мавропаноса
«Нюрнберг» в официальном «твиттере» объявил об аренде греческого защитника лондонского «Арсенала» Константиноса Мавропаноса.
Кино
«Дылда» не вошла в число номинантов на «Оскар»
Картины, выдвинутые Южной Кореей, Испанией и Францией, включены в список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм", в число претендентов не вошла лента российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019).
Авто
Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Политика
США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам
Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства.
Гаджеты
Россия останется без iPhone c 5G
Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что новые iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будут доступны в ограниченном количестве стран, а остальные останутся с 4G.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Культура
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Биатлон
Губерниев образно сравнил сборные России по биатлону и лыжным гонкам
Голос российского биатлона традиционно открыто и остро подвёл итоги этапа Кубка мира в Оберхофе: рассказал об уродливости российской системы спорта на примере Халили, объяснил, почему Гараничеву не суждено стать губернатором Тюменской области, а также сравнил российских лыжников с «Барселоной».
Общество
«Билайн» и «МегаФон» повышают стоимость некоторых тарифов
«МегаФон» с 13 января повысит стоимость архивных тарифов, сообщает «РИА Новости».
Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Иран намерен подать на Трампа в суд за убийство Сулеймани
Власти Ирана планируют подать иск в международный суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Общество
Жителя Татарстана арестовали за видео с вымышленным судом над Путиным
Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Амур»
«Авангард» обыграл «Амур» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У хозяев отличился Игорь Руденков, у гостей — Валентин Пьянов.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Космос
Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра
НАСА и компания Boeing, основной подрядчик проекта SLS, планируют провести финальные тесты этим летом, и заявляют, что после него ракета может отправиться на мыс Канаверал во Флориду, то есть в Космический центр Кеннеди, ориентировочно, в период с июля по октябрь 2020 года.
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Общество
Мэр Каховки призвал защитить от сноса памятник «Легендарная Тачанка»
В Каховке (Херсонская область, Украина) хотят демонтировать знаменитый советский памятник «Легендарная Тачанка».
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Вечером в субботу СМИ сообщили о том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».