Концертный директор Бабкиной призвал не обращать внимания на скандальные высказывания, которые позволила себе Кадышева в книге "Рок-н-ролл — это я !": "Потому что это какие-то личные отношения друг к другу, а не оценка творчества".

с чего всё началось

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох заявил, что народная артистка России Надежда Кадышева проявила себя невоспитанным человеком, из-за ругательств, приписываемых исполнительнице шоуменом Рустамом Солнцевым. Комментарий представителя передает Daily Storm в понедельник, 13 января.

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