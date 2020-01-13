Ранее бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев в своем аккаунте в Instagram привел отрывок из книги Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». В мемуарах народная артистка России рассказала, как она подралась с Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».

с чего всё началось

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.

Гаджеты OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.

Экономика Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.

Кино Умер режиссер Константин Бромберг Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.

Политика МИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Политика Иран признал Пентагон террористической организацией Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.

Общество Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.