Шоу-бизнес
РамблерПредставитель Бабкиной ответил на «тявканье» Кадышевой
Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ранее бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев в своем аккаунте в Instagram привел отрывок из книги Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». В мемуарах народная артистка России рассказала, как она подралась с Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».Daily Storm04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Шоу-бизнес
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками
Разговор будет посвящен решению герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом Rare
Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Здоровье
Ученые предупредили об угрозе человечеству супербактерий
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств.
Гаджеты
OnePlus 8 получит дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц
Сегодня компания OnePlus, входящая вместе с Oppo и Vivo в холдинг BBK, провела в Китае пресс-конференцию, на которой рассказала о подробностях дисплея будущего флагмана OnePlus 8. Его главной особенностью станет частота обновления кадров 120 Гц.
Экономика
Позиции России и Белоруссии по тарифу на транзит нефти разошлись
Россия и Белоруссия не достигли согласия по поводу размера тарифа на транзит российской нефти через территорию Белоруссии по результатам проведенных 13 января переговоров.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
Политика
МИД России рекомендовал не летать в Тегеран по ночам Аэрофлоту
Ранее издание РБК со ссылкой на российский МИД сообщало, что после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing министерство рекомендовало перевозчику сдвинуть время прилета в Тегеран на светлое время суток.
Общество
Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»
Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн руб. против кинокомпании KD Studios, снявшей фильм «Эбигейл».
Армия и оружие
NBC рассказал о приказе Трампа убить Сулеймани от июня 2019 года
Президент США Дональд Трамп санкционировал проведение операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар".
Общество
Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год
Новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в связи с изменением летоисчисления.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.
Шоу-бизнес
Мария Миронова показала младшего сына
Мария Миронова поделилась фотографией сыновей от разных браков.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Документ представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, согласно которому Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США было внесено в списки запрещенных организаций.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Политика
Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Шоу-бизнес
В театре Кадышевой опровергли слухи о драке с Бабкиной
В театре Надежды Кадышевой "Золотое кольцо" опровергли слухи о том, что певица подралась со своей коллегой Надеждой Бабкиной на съемках "Голубого огонька".
Кино
О дате премьеры седьмого сезона «Сватов» рассказал Федор Добронравов
Актер заверил поклонников сериала в том, что съемки седьмого сезона идут ударными темпами.
Политика
Вице-президент Абхазии ушел в отставку
«Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», — приводится заявление Барцица на сайте.