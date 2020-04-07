Коронавирус
Российская газетаПредставитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой", - рассказал Велор каналу 360 Перед этим в СМИ прошла информация, что Народная артистка России была экстренно госпитализирована на скорой еще 1 апреля с жалобами на боли в сердце.
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«Состояние тяжелое, но стабильное»: Коронавирус у Надежды Бабкиной не подтвердился
Актуальные Новости02:06
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Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Общество
Ясная погода в Москве в ночь на среду позволит увидеть суперлуние
Ясная погода ожидается в Москве в ночь на среду, она позволит увидеть суперлуние, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Происшествия
В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Политика
В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Хоккей
Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»
Общество
Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран
Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Здоровье
Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома
Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице. Вид отчета Прежние сроки отчетности .
Экономика
ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Политика
Путин направил Джонсону телеграмму поддержки
Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Футбол
В ЦСКА договорились о сокращении зарплат в конце марта
В московском ЦСКА еще в конце марта договорились с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплат, передает Sport24.
Здоровье
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
Сравнительные клинические исследования трех препаратов, способных помочь при лечении коронавируса, начались в Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, пишет РИА Новости.
Общество
Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США
Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.
Происшествия
В Оренбуржье у 14 человек выявили коронавирус
В Оренбургской области у 14 человек выявлен коронавирус, еще у 14 подозревается, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
В Свердловской области начал распространяться «российский» коронавирус
В Свердловской области зафиксировано несколько подтвержденных случаев коронавируса, привезенных из Москвы, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Здоровье
В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19
Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
Общество
Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту
Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус
Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Общество
В Сети появилось видео, на котором Эзра Миллер нападает на фанатку
Экономика
ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование
«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Политика
Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
Экономика
Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу
Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
Спорт
Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.