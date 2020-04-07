Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПредставитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой", - рассказал Велор каналу 360 Перед этим в СМИ прошла информация, что Народная артистка России была экстренно госпитализирована на скорой еще 1 апреля с жалобами на боли в сердце.
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Состояние Бабкиной стабильно. У нее не подтвердился коронавирус

Телеканал 360°07:48

Раскрыт диагноз Надежды Бабкиной

Московский Комсомолец08:01

Стало известно о результате теста Бабкиной на коронавирус

Пятый канал07:58

У Бабкиной не обнаружили коронавирус

РИА Новости08:09

У Надежды Бабкиной не подтвердили коронавирус

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«Казачка Надя черта не боится!»: мы знаем, что любимая артистка победит болезнь

Телепрограмма09:30

«Состояние тяжелое, но стабильное»: Коронавирус у Надежды Бабкиной не подтвердился

Актуальные Новости02:06
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Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу в России еще не пройден, следует из информации с сайта Кремля.
Газета.Ru 09:12
Общество

Ясная погода в Москве в ночь на среду позволит увидеть суперлуние

Ясная погода ожидается в Москве в ночь на среду, она позволит увидеть суперлуние, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:25
Происшествия

В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом

Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
РИА Новости 04 апреля в 12:26
Политика

В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Здоровье

Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса дома

Около 1,7 тысячи человек в Москве проходят лечение от коронавируса дома, врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:46
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице. Вид отчета Прежние сроки отчетности .
Время Бухгалтера 07:23
Экономика

ФАС опровергла согласование повышения цен на ряд продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла информацию о согласовании повышении цен на ряд продуктов, среди которых хлеб, консервы и чай.
Известия 09:46
Политика

Путин направил Джонсону телеграмму поддержки

Президент России отправил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки.
Российская газета 07:11
Футбол

В ЦСКА договорились о сокращении зарплат в конце марта

В московском ЦСКА еще в конце марта договорились с футболистами и тренерским штабом о сокращении зарплат, передает Sport24.
Газета.Ru 09:34
Здоровье

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

Сравнительные клинические исследования трех препаратов, способных помочь при лечении коронавируса, начались в Медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:24
Общество

Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Президент Владимир Путин заявил о готовности сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки, если ОПЕК+ и Штаты тоже присоединятся.
РБК 01:21
Происшествия

В Оренбуржье у 14 человек выявили коронавирус

В Оренбургской области у 14 человек выявлен коронавирус, еще у 14 подозревается, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

В Свердловской области начал распространяться «российский» коронавирус

В Свердловской области зафиксировано несколько подтвержденных случаев коронавируса, привезенных из Москвы, сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Европейско-Азиатские новости 07:59
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Курсы иностранной валюты снижаются по отношению к рублю на открытии биржевых торгов в столице, доллар торгуется по цене 75,51 рублей, евро - 81,8. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:22
Общество

Еще у двоих кузбассовцев подтвердился коронавирус

Опасный вирус выявили ещё двоих жителей региона. Об этом сообщил Сергей Цивилев сегодня, 7 апреля, во время прямого эфира радио «Маяк».
Толк42 07:44
Общество

В Сети появилось видео, на котором Эзра Миллер нападает на фанатку

РИА Новости вчера в 13:16
Экономика

ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Политика

Кабмин готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство РФ готовит новый пакет мер по поддержке бизнеса и населения в ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Экономика

Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу

Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.
РБК Санкт-Петербург 09:47
Спорт

Ушла из жизни чемпионка России по плаванию Верещагина

RT на русском 05:29
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Газета.Ru вчера в 01:35
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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