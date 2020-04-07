Коронавирус
Российская газетаПредставитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой", - рассказал Велор каналу 360 Перед этим в СМИ прошла информация, что Народная артистка России была экстренно госпитализирована на скорой еще 1 апреля с жалобами на боли в сердце.
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Бари Алибасов: «Надежда Бабкина болела в эпидемию свиного гриппа, справится и сейчас»
Актуальные Новости13:06
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Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
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Кино
Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Политика
Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней
На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли
Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
Технологии
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Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
Фанаты DC просят отстранить Эзру Миллера от роли Флэша
Фанаты вселенной кинокомиксов DC просят отстранить Эзру Миллера от роли Флэша.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Политика
Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Общество
Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.
Здоровье
В Италии заявили о резком снижении числа заразившихся коронавирусом
Борелли констатировал, что рост количества зараженных имеет тенденцию к снижению.
Общество
В Испании утвердят постоянный безусловный базовый доход после пандемии
Правительство Испании в сжатые сроки планирует разработать минимальный базовый доход для своих граждан.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Общество
Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове
Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Армия и оружие
Военнослужащим США рекомендовано самим изготавливать защитные маски
Как сообщает американское издание "Marine Corps Times", Школа боевого обеспечения морской пехоты США распространила краткое пособие для военнослужащих морской пехоты США, рекомендующее делать им из своих форменных футболок защитные маски для снижения риска заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В Италии началось снижение эпидемиологической кривой
Из плоской стадии эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения.
Происшествия
СК расследует публикацию фейка о бегстве врачей из больницы в Уфе
Космос
На Марсе обнаружили два искусственно созданных здания
Специалисты отметили, что это не природные сооружения, такие как склон или гора, а искусственно созданные кем-то объекты.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.