"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой", - рассказал Велор каналу 360 Перед этим в СМИ прошла информация, что Народная артистка России была экстренно госпитализирована на скорой еще 1 апреля с жалобами на боли в сердце.

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Общество Названы богатейшие люди планеты Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

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Политика Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество Опубликован проект нового расписания ЕГЭ Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Общество Минпромторг прокомментировал поведение замминистра в аэропорту Ижевска Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в Ижевске, где у замминистра Дмитрия Овсянникова возник конфликт с сотрудниками аэропорта и полицией.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Армия и оружие Военнослужащим США рекомендовано самим изготавливать защитные маски Как сообщает американское издание "Marine Corps Times", Школа боевого обеспечения морской пехоты США распространила краткое пособие для военнослужащих морской пехоты США, рекомендующее делать им из своих форменных футболок защитные маски для снижения риска заражения коронавирусом COVID-19.