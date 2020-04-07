Певица Надежда Бабкина лечится в стационаре от пневмонии. Коронавирус у нее не обнаружен, сообщил ее представитель Александр Велор во вторник, 7 апреля. Состояние артистки стабильное, с положительной динамикой, передает ТАСС.

Представитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса

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