Коронавирус
ИзвестияПредставитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса
Певица Надежда Бабкина лечится в стационаре от пневмонии. Коронавирус у нее не обнаружен, сообщил ее представитель Александр Велор во вторник, 7 апреля. Состояние артистки стабильное, с положительной динамикой, передает ТАСС.
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Экономика
Российские банки ухудшат условия кредитов
Российские банки начали ухудшать условия выдачи кредитов гражданам на фоне кризиса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Происшествия
В Перми женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Жительница Перми оштрафована на 40 тысяч рублей за размещение в соцсети недостоверной информации о количестве зараженных коронавирусом в регионе, сообщается на сайте краевой полиции.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Футбол
У РПЛ есть четыре варианта возобновления сезона
Российская Премьер-Лига обозначила четыре варианта календаря на оставшеюся часть текущего сезона и начало следующего чемпионата.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Общество
Совет Европы подсчитал траты России на заключенного в день
В России дневной расход на заключенного стал наименьшим среди всех стран, попавших в отчет: €2,4 в день при среднеевропейском показателе €68,3. Больше всего на каждого заключенного тратят в Люксембурге: свыше €1 тыс. в день, и эта сумма так велика, что не учитывалась при расчете среднеевропейского показателя, поскольку сильно на него влияла.
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Здоровье
На Дону с зараженными коронавирусом контактировали около 1500 человек
В Ростовской области выявили около 1500 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом.
Экономика
«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Политика
Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25c. Ослаблены Snapfire и Wraith King
Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Здоровье
В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров
Во вторник, 7 апреля, в Петербурге началось обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для отдельных категорий жителей Северной столицы.
Здоровье
В Петербурге в Покровской больнице выявлено шесть случаев коронавируса
Шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%.
Экономика
Правительство РФ назвало условия отсрочки арендных платежей
Условия предоставления отсрочки выплаты арендных платежей, утвержденные Председателем Совета Министров РФ Михаилом Мишустиным, опубликованы 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала младшую дочь Машу
Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.