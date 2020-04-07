Коронавирус

ИзвестияИзвестияПредставитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса

Певица Надежда Бабкина лечится в стационаре от пневмонии. Коронавирус у нее не обнаружен, сообщил ее представитель Александр Велор во вторник, 7 апреля. Состояние артистки стабильное, с положительной динамикой, передает ТАСС.
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Раскрыт диагноз Надежды Бабкиной

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Valve выпустила обновление 7.25c для Dota 2. В игре были ослаблены некоторые герои и снижена регенерация здоровья от предметов, а также введены общие изменения.
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политик, исследовательница народной песни, педагог. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия».
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