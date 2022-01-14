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Представитель Банка России Коланьков призвал брать займы только у лицензированных МФО

Многие россияне, получившие декабрьские зарплаты перед праздниками, столкнулись с финансовыми трудностями.
ФАН
О том, что делать, если вы столкнулись с дефицитом денег, рассказал радио Sputnik представитель Банка России Александр Коланьков.
ПРАЙМ
Обычно у работающих россиян зарплата приходится на период с 1 по 10 число каждого месяца.
ПРАЙМ
Чтобы средства не исчезали, «как песок сквозь пальцы», необходимо отслеживать соотношение доходов и расходов.
Lenta.ru

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Эксперт ЦБ Коланьков рассказал, как дожить до следующей зарплаты
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Россиянам рассказали, как дожить до первой зарплаты в новом году
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Представитель ЦБ Коланьков призвал брать займы только у лицензированных МФО
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Представитель Банка России Коланьков призвал брать займы только у лицензированных МФО
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