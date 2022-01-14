Lenta.ruПредставитель Банка России Коланьков призвал брать займы только у лицензированных МФОМногие россияне, получившие декабрьские зарплаты перед праздниками, столкнулись с финансовыми трудностями.ФАНО том, что делать, если вы столкнулись с дефицитом денег, рассказал радио Sputnik представитель Банка России Александр Коланьков.ПРАЙМОбычно у работающих россиян зарплата приходится на период с 1 по 10 число каждого месяца.ПРАЙМЧтобы средства не исчезали, «как песок сквозь пальцы», необходимо отслеживать соотношение доходов и расходов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьСекрет фирмыСекрет фирмыLife.ruФАНОбщественная служба новостейПодробнее о событииЭксперт ЦБ Коланьков рассказал, как дожить до следующей зарплатыLife.ru18:02Россиянам рассказали, как дожить до первой зарплаты в новом годуСекрет фирмы09:47Представитель ЦБ Коланьков призвал брать займы только у лицензированных МФОПРАЙМ08:18Экономист Банка России рассказал, как дожить до зарплаты после праздниковФедералПресс01:02Представитель ЦБ РФ рассказал, как распределять ежемесячный доходФАН10:25Представитель Банка России Коланьков призвал брать займы только у лицензированных МФОLenta.ru18:01Эксперт Банка России рассказал, как дожить до следующей зарплатыРадио Sputnik16:00Показать ещёОценить10Поделиться