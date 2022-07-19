Адиабене принадлежали предгорья и горы северо-центральной части Загроса, и здесь ученым известны остатки немногочисленных укрепленных поселений, существовавших в парфянскую эпоху, таких как Амадия, раскопанный в 2017 году Калатга-Дарбанд или Калех-и Яздигирд, расположенный уже в Западном Иране.