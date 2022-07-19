Генерал-лейтенант Бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя нынешние события на Украине, признал, что Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и предостерег от недооценки российской армии.
Президент России заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, при том, что половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Адиабене принадлежали предгорья и горы северо-центральной части Загроса, и здесь ученым известны остатки немногочисленных укрепленных поселений, существовавших в парфянскую эпоху, таких как Амадия, раскопанный в 2017 году Калатга-Дарбанд или Калех-и Яздигирд, расположенный уже в Западном Иране.