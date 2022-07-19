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Представитель Белого дома Кирби: США выделят новый пакет военной помощи Украине с HIMARS

По словам политика, Белый дом объявит о выделении 16-го пакета военной помощи Киеву.
Lenta.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
РИА Новости
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
РИА Новости
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО HIMARS в Донбассе.
Life.ru

Подробнее о событии

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на этой неделе
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В новый пакет военной помощи США Украине войдут РЗСО HIMARS
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Представитель Белого дома Кирби: США выделят новый пакет военной помощи Украине с HIMARS
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США выделят Киеву новый пакет военной помощи
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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине с передачей HIMARS
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Представитель Белого дома Кирби заявил, что США передадут Украине еще больше РСЗО HIMARS
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