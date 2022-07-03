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Представитель Белого дома Жан-Пьер обвинила Безоса в поддержке нефтяных компаний

Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".
РИА Новости
Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине.
РИА Новости
В США уже несколько месяцев наблюдается существенный рост стоимости жизни, инфляция достигла 8,5%, побив сорокалетние рекорды.
РИА Новости
Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы.
ТАСС

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Белый дом: Безос поддерживает стремления нефтяных компаний извлечь прибыль за счет граждан
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Представитель Белого дома Жан-Пьер обвинила Безоса в поддержке нефтяных компаний
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