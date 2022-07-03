Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".
Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для Варшавы, пишет немецкая газета Die Welt.
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ливни прогнозируются в Архангельской, Иркутской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях, Забайкальском, Приморском краях и Бурятии в ближайшие дни.
Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева, заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко в интервью газете The Daily Telegraph.
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны «ичкерийцев» («Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что их догонят и накажут, а «дешайтанизация» Украины неизбежна.