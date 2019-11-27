Общество

КоммерсантъКоммерсантъПредставитель Дерипаски отрицает лишение его гражданства Кипра

Информация о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства не соответствует действительности, заявила его представительница. Ранее газета Politis сообщила, что гражданства лишили самого предпринимателя, его сына и дочь.
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Дмитрий Песков
Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:12

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