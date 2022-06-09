"Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг, проводя аналогию с эпохой Петра Великого.