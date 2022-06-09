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Представитель ЕС Стано призвал не покупать вывезенное Россией с Украины зерно

Евросоюз призывает все страны мира не покупать у России зерно, которое якобы было вывезено с Украины.
ТАСС
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК в настоящее время создает сухопутные зеленые линии для ускоренного вывоза с Украины через Польшу, Словакию и Румынию более 20 млн тонн зерна.
ТАСС
Как писал сапйт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна и отметил, что мировые цены на продовольствие будут идти вверх из-за антироссийских санкций.
Комсомольская правда
Президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
Взгляд.ру

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ЕС призвал страны не покупать у РФ вывезенное зерно с Украины
Известия07:22
ЕС призвал не покупать у России вывезенное из Украины зерно
Московский Комсомолец07:56
В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно
Национальная служба новостей07:36
Представитель ЕС Стано призвал не покупать вывезенное Россией с Украины зерно
Lenta.ru08:53
В Евросоюзе призвали не покупать у России зерно, вывезенное с Украины
Газета.Ru07:13
В ЕС призвали все страны мира не покупать у России якобы вывезенное с Украины зерно
ТАСС06:54
Евросоюз призвал страны не покупать у России зерно, якобы вывезенное с Украины
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