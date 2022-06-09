Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕК в настоящее время создает сухопутные зеленые линии для ускоренного вывоза с Украины через Польшу, Словакию и Румынию более 20 млн тонн зерна.
Как писал сапйт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна и отметил, что мировые цены на продовольствие будут идти вверх из-за антироссийских санкций.
"Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", - сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг, проводя аналогию с эпохой Петра Великого.
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) в четверг приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, которых обвиняют в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно, восстановление спроса на вторичном рынке», — говорится в сообщении ведомства.