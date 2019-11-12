Подготовительная работа, касающаяся пересмотра соглашения о свободной торговле между Украиной с ЕС, будет закончена в этом году. Такие планы 11 февраля высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на брифинге в Киеве.

Представитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной

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