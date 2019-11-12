Политика
REGNUMПредставитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной
Подготовительная работа, касающаяся пересмотра соглашения о свободной торговле между Украиной с ЕС, будет закончена в этом году. Такие планы 11 февраля высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на брифинге в Киеве.
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Общество
Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии
Немецкий врач Мария Герлиц после работы в одной из нижегородских больниц рассказала, чем врачи в России отличаются от своих коллег из Германии.
Футбол
Ловрен: «Я счастлив в „Ливерпуле“»
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Общество
Глава Верховного суда предложил расширить подсудность дел присяжным
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на подведении итогов работы судебной системы за 2019 год заявил, что с участием присяжных могут рассматриваться все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе экономического характера, если в них нет сведений, составляющих гостайну.
Политика
США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию
«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что он пообщался "глаза в глаза" с российским коллегой Владимиром Путиным и многое понял.
Общество
Слесарь из Йошкар-Олы и москвичка подали заявление на Алену Водонаеву
Евгений Панкратов из Йошкар-Олы написал заявление на инста-диву из личных принципов.
Здоровье
Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты
Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
Общество
Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста
В Госдуме отклонен законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года.
Происшествия
Удар молнии в пассажирский самолет в Британии попал на видео
Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором запечатлено попадание молнии в пассажирский самолет в небе над Великобританией.
Экономика
Глава Хакасии приехал просить денег в Москву
Глава Хакасии Валентин Коновалов находится с рабочим визитом в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в правительстве республики.
Общество
Семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к 86 годам лишения свободы
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек
В китайской провинции Хубэй от осложнений, вызванных новым коронавирусом, погибли 1068 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.
Экономика
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Армия и оружие
Сирийская армия заявила о готовности ответить на атаки Турции
Сирийская армия продолжит реагировать на атаки со стороны Турции.
Политика
В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию
Турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой помидоров в Россию, заявил глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Хоккей
Кузнецов получил травму после силового приема в матче НХЛ
Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс".