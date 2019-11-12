Политика

REGNUMREGNUMПредставитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной

Подготовительная работа, касающаяся пересмотра соглашения о свободной торговле между Украиной с ЕС, будет закончена в этом году. Такие планы 11 февраля высказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на брифинге в Киеве.
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В ЕС планируют пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной в 2020 году

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