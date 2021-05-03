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Экономика

Представитель ФРС США допустил рекордный рост ВВП страны с 1984 года

Рост ВВП США в результате восстановления после пандемии в 2021 году может превысить 7% впервые с 1984 года.В источнике

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Восстановление экономики США грозит миру колоссальной инфляцией

Экономика сегодня05:02

Федрезерву пока нет необходимости сворачивать масштабные стимулирующие меры - глава ФРБ Нью-Йорка

Финмаркет04:26

ФРС Нью-Йорка: США ждет экономический бум в 2021 году

ИА Красная Веснавчера в 16:20

Представитель ФРС США допустил рекордный рост ВВП страны с 1984 года

ТАССвчера в 14:59

ФРС дала прогноз роста американской экономики в 2021 году

ПРАЙМвчера в 14:57
Интересное

В Волгограде простились с баскетболистками, погибшими в ДТП на Ставрополье

Жители Волгограда в понедельник простились с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, сообщили ТАСС в комитете по физической культуре и спорту администрации города.
ТАССвчера в 05:05

Турция ужесточает локдаун с 7 мая

«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)»,— сообщило МВД Турции.
Коммерсантъ05:19

Ида Галич. Почему перестала дружить с Ивлеевой, обиделась на Бузову и развелась с мужем

Сегодня об успехе медийных персон принято судить по цифрам: у Иды Галич — 6,7 миллионов подписчиков в микроблоге, статистика ее YouTube-канала — 183 194 295 просмотров, добавим к этому еще попадание в списки Forbes, и становится понятно, почему имя нашей героини так часто фигурирует в новостях.
StarHit.ruвчера в 03:00