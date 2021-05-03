Ида Галич. Почему перестала дружить с Ивлеевой, обиделась на Бузову и развелась с мужем

Сегодня об успехе медийных персон принято судить по цифрам: у Иды Галич — 6,7 миллионов подписчиков в микроблоге, статистика ее YouTube-канала — 183 194 295 просмотров, добавим к этому еще попадание в списки Forbes, и становится понятно, почему имя нашей героини так часто фигурирует в новостях.