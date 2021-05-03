Жители Волгограда в понедельник простились с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, сообщили ТАСС в комитете по физической культуре и спорту администрации города.
«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)»,— сообщило МВД Турции.
Сегодня об успехе медийных персон принято судить по цифрам: у Иды Галич — 6,7 миллионов подписчиков в микроблоге, статистика ее YouTube-канала — 183 194 295 просмотров, добавим к этому еще попадание в списки Forbes, и становится понятно, почему имя нашей героини так часто фигурирует в новостях.