На уточняющий вопрос о реакции США на планы российских властей подписать соглашения по кибербезопасности с рядом стран господин Прайс ответил, что РФ «не зарекомендовала себя как ответственный участник киберпространства».
Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов заявил, что намерен вместе со сторонниками и соратниками по Соцпартии избавить республику от "лживой и недемократичной власти".
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.