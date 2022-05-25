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Представитель Госдепа США Прайс призвал не отключать Россию от интернета

Соединенные Штаты призывают ответственные структуры по всему миру не отключать Россию от интернета, заявил в ходе брифинга
 официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Москва 24
На уточняющий вопрос о реакции США на планы российских властей подписать соглашения по кибербезопасности с рядом стран господин Прайс ответил, что РФ «не зарекомендовала себя как ответственный участник киберпространства».
Коммерсантъ
Также в марте в Минцифры сообщили, что российские власти не планируют отключать страну от мирового интернета.
Lenta.ru
Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, блокировать YouTube в России сейчас не планируется.
НТВ

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