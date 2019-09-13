с чего всё началось

Генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о том, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ.

Представитель Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Экономика На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.

Экономика Минфин предложит акциз на электронные сигареты Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника» Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Экономика Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Футбол «Лион» упустил победу в матче с «Амьеном» Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».

Шоу-бизнес Собчак опубликовала первые фото со свадьбы Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Футбол Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь.

Политика ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.

Общество Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.