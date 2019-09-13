Общество
Москва 24Представитель Киркорова опроверг информацию о блокировке его счетов
Генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о том, что Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета Народного артиста РФ.
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Информация о блокировке счетов ИП Киркоров не соответствует действительности
Московский Комсомолец03:30
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Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
RuNews24.ru 11 сентября в 09:58
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости 07:44
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.
RT на русском 22:39
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:59
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 11:14
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Происшествия
Началась утилизация радиоактивных понтонов после ЧП под Северодвинском
Красная весна 18:30
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК 06:24
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Футбол
«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»
Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».
ProstoProSport 16:42
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала первые фото со свадьбы
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Футбол
Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича
Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Евро-футбол.ру 16:49
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь.
Lenta.ru вчера в 17:48
Политика
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM 14:52
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Общество
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 11 сентября в 16:19
Гаджеты
Российский бренд BQ выпускает бюджетную линейку телевизоров
Народные новости вчера в 19:13
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Политика
Зеленский попросил Запад сохранить санкции против РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский попросил глав зарубежных государств сохранить антироссийские санкции.
Общественная служба новостей 05:26
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10