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Представитель ЛНР Марочко сообщил о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское — Золотое

Попавшая в «котел Горское — Золотое» группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена.
Lenta.ru
Представитель НМ ЛНР также сообщил журналистам, что группировка ВСУ, которая находится в населенных пунктах Горское и Золотое, в настоящий момент «захлопнута».
Общественная служба новостей
«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, ну и также получен ряд очень ценной развединформации», — сказал он.
РБК
После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
РИА Новости

Подробнее о событии

Представитель ЛНР Марочко сообщил о ликвидации группировки ВСУ в котле Горское — Золотое
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Марочко: при окружении группировки ВСУ в Горском и Золотом ликвидирована группа наёмников
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