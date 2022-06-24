«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, ну и также получен ряд очень ценной развединформации», — сказал он.
После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
Девятого июня в Донецке приговорили к расстрелу троих иностранцев, воевавших на стороне ВСУ в Мариуполе: двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.