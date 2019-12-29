В Киеве подтвердили обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Соответствующая информация опубликована в аккаунте Офиса президента Украины в Twitter.

В Киеве подтвердили осуществление обмена пленными в Донбассе

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