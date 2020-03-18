Коронавирус
ИзвестияПредставитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Представитель группы Little Big, которая должна была выступить от России на «Евровидении», прокомментировала отмену музыкального конкурса. Как сообщила «Известиям» Полина Храмова, коллектив узнал об отмене мероприятия из СМИ.
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с чего всё началось
Музыканты в среду, 18 марта, написали на официальной странице группы в Instagram, что это решение является единственно правильным в сложившейся ситуации.Известия13:22
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Общество
Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома
«Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России
Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
Происшествия
У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски
Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.
Политика
Китай выдворит американских журналистов из страны
Китай выдворяет из страны почти всех иностранных журналистов изданий New York Times, Washington Post и WSJ.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 80 рублей
К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Политика
Обращение Зеленского сопроводили субтитрами с признанием в убийстве
Украинский телеканал ICTV запустил не те субтитры во время видеообращения лидера страны Владимира Зеленского.
Происшествия
На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что в здании суда Первоуральска убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Футбол
Андрей Аршавин обратился к болельщикам «Зенита»
На официальной странице "Зенита" в VK появилось видео-обращение Андрея Аршавина к болельщикам.
Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Финансы
Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США
Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Здоровье
Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области
Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у жителя Ивановской области, для уточнения диагноза анализы отправлены в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Гаджеты
Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала
Энергетика
Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
Турция закрыла сухопутную границу с Болгарией и Грецией
Турция с 19 марта закрывает сухопутную границу с Болгарией и Грецией, сообщил телеканал ТРТ.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.