с чего всё началось

Представитель группы Little Big, которая должна была выступить от России на «Евровидении», прокомментировала отмену музыкального конкурса. Как сообщила «Известиям» Полина Храмова, коллектив узнал об отмене мероприятия из СМИ.

Общество Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома «Жителям старше 60 лет были направлены СМС-сообщения и письма на электронную почту с рекомендациями временно не посещать места массового скопления людей: торговые центры, магазины, театры, кафе, стадионы»,— сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия У бывшего вице-мэра Воронежа провели обыски Воронеж, 18 марта 2020, 14:15 — REGNUM Следственные действия проводят сотрудники силовых структур в отношении бывшего вице-мэра Воронежа, а ныне директора областного Агентства по инновациям и развитию (АИР) Алексея Антиликаторова 18 марта.

Политика Китай выдворит американских журналистов из страны Китай выдворяет из страны почти всех иностранных журналистов изданий New York Times, Washington Post и WSJ.

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.

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Здоровье Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.

Здоровье Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у жителя Ивановской области, для уточнения диагноза анализы отправлены в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.