Будьте в Плюсе

Представитель МИД РФ Захарова заявила о разработке комплекса ответных мер на санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США.
Lenta.ru
Прежде дипломат сообщала, что российские власти намерены закрыть московский корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC в ответ на недружественные действия Канады.
Известия
Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы Захарова отметила, что в настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.
Национальная служба новостей
В ответ на начало спецоперации на Украине западные страны начали вводить жесткие антироссийские санкции.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
URA.Ru17:38
Захарова: РФ разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
ТК Звездавчера в 16:57
В МИД России заявили, что Москва разрабатывает комплекс мер в ответ на санкции США
RT на русском17:14
Представитель МИД РФ Захарова заявила о разработке комплекса ответных мер на санкции США
Lenta.ru17:10
Захарова: Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
News.ru17:04
Захарова заявила, что Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
ТАСС17:23
Пресс-секретарь МИДа Захарова: Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США
Известиявчера в 16:53

Интересное

Представитель Госдепа США Прайс призвал не отключать Россию от интернета

Как заявил Прайс, информация должна продолжать поступать в страну, а интернет —оставаться "свободным и открытым внутри самой России".
РИА Новостивчера в 16:39

«Колорадо» примет «Сент-Луис» в пятом матче серии Кубка Стэнли

«Колорадо» примет «Сент-Луис» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
Sports.ruвчера в 12:13

Экс-президент Додон пообещал вместе со сторонниками освободить Молдавию от «лживой власти»

Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов заявил, что намерен вместе со сторонниками и соратниками по Соцпартии избавить республику от "лживой и недемократичной власти".
РИА Новости17:07

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна заинтересована в пересмотре контракта с «Газпромом»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил телеканалу Jurnal TV о заинтересованности республики в пересмотре контракта с «Газпромом» и более стабильных ценах на газ.
Lenta.ru18:05

Совет Безопасности ООН 26 мая проведёт заседание в связи с ракетными пусками КНДР

Совет Безопасности ООН в четверг, 26 мая, проведёт заседание в связи с ракетными пусками КНДР.
RT на русском18:27

Более 800 пожилых людей в Нью-Йорке получат робота-компаньона

Управление по делам пожилых людей штата Нью-Йорк организует программу, в процессе реализации которой пожилым жителям города раздадут роботов-компаньонов.
Московские новостивчера в 13:27

Инженеры Университета Торонто научили робота беспроблемно передвигаться в толпе

Робот умеет передвигаться в толпе, избегая столкновений.
МедиаПотоквчера в 07:53

Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов

Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.
РБК17:00

В России начался выпуск грузовиков для бездорожья «Силант»

«Чебоксарский завод силовых агрегатов» начал выпуск грузовиков для бездорожья под брендом «Силант».
Автостат24 мая в 10:03

Телескоп Hubble определил скорость расширения Вселенной

Объекты позволили астрономам создать «лестницу космических расстояний», необходимую для измерения скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла).
МИР 2424 мая в 03:14