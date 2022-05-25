Захарова: шведов про НАТО никто не спрашивает, всё решают американцы Захарова отметила, что в настоящий момент не может говорить о деталях разрабатываемых мер без согласования со всеми ответственными сторонами.
Задержанный по обвинению в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон через адвокатов заявил, что намерен вместе со сторонниками и соратниками по Соцпартии избавить республику от "лживой и недемократичной власти".
Компания Google уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube.