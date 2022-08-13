Lenta.ruПредставитель МИД России Захарова осудила позицию Гутерриша по обстрелам Запорожской АЭСПозиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий размещен на сайте министерства иностранных дел.Lenta.ruЗахарова подчеркнула, что насторожили и попытки эмиссара Украины прямо в зале Совбеза ООН диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии.РЕН ТВТакже представитель МИД выразила возмущение поведением западных дипломатов, "которые в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".РИА Новости5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС.ВедомостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvЦарьградПолитическая ЭкспертизаНовый ДеньГазета.RuВолгодонская правдаФАНLife.ruЯмал-МедиаПятый каналКомсомольская правдаИзвестияYakutsk.ruРЕН ТВТК ЗвездаRT на русскомПолитика СегодняРБКПодробнее о событииПредставитель МИД России Захарова осудила позицию Гутерриша по обстрелам Запорожской АЭСLenta.ru21:42Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭСИзвестия20:57Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»RT на русскомвчера в 12:32Захарова заявила, что позиция генсека ООН продолжает вызывать вопросыТАССвчера в 13:09Мария Захарова: Позиция Гутерриша вызывает вопросы, с его стороны не прозвучало сигналов КиевуРоссийская газетавчера в 12:42Захарова заявила, что позиция генсека ООН по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросыКомсомольская правдавчера в 12:33Захарова заявила о наличии вопросов к позиции Гутерриша по Запорожской АЭСРЕН ТВвчера в 16:32Показать ещёОценить1,2KПоделиться