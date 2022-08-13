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Представитель МИД России Захарова осудила позицию Гутерриша по обстрелам Запорожской АЭС

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает вопросы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий размещен
 на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru
Захарова подчеркнула, что насторожили и попытки эмиссара Украины прямо в зале Совбеза ООН диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии.
РЕН ТВ
Также представитель МИД выразила возмущение поведением западных дипломатов, "которые в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".
РИА Новости
5 августа ВГА региона сообщила об очередной атаке ВСУ на ЗАЭС.
Ведомости

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Представитель МИД России Захарова осудила позицию Гутерриша по обстрелам Запорожской АЭС
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Захарова заявила, что позиция Генсека ООН по Запорожской АЭС «вызывает вопросы»
RT на русскомвчера в 12:32
Захарова заявила, что позиция генсека ООН продолжает вызывать вопросы
ТАССвчера в 13:09
Мария Захарова: Позиция Гутерриша вызывает вопросы, с его стороны не прозвучало сигналов Киеву
Российская газетавчера в 12:42
Захарова заявила, что позиция генсека ООН по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы
Комсомольская правдавчера в 12:33
Захарова заявила о наличии вопросов к позиции Гутерриша по Запорожской АЭС
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