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Представитель МИД Украины Николенко обвинил Орбана в пропаганде из-за критики санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой", заявил в социальной сети Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
РИА Новости
Санкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды, отметил Николенко.
Live24
Венгрия с начала военной операции России на Украине не разрешила использовать свою территорию для поставок оружия Киеву.
Коммерсантъ
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости

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В МИД Украины обвинили Орбана в российской пропаганде
ТАСС18:57
Представитель МИД Украины Николенко обвинил Орбана в пропаганде из-за критики санкций
РИА Новости18:12
МИД Украины обвинил венгерского премьера Орбана в «российской пропаганде»
Аргументы неделивчера в 13:42
МИД Украины обвинил премьера Венгрии Орбана в российской пропаганде
Газета.Ruвчера в 14:59
Пресс-секретарь МИД Украины: слова Орбана о санкциях – это пример российской пропаганды
Радио Sputnikвчера в 14:48
В МИД Украины обвинили Орбана в пропаганде из-за критики антироссийских санкций
RT на русском17:33
Украинский МИД обвинил премьер-министра Венгрии Орбана в «российской пропаганде»
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