РИА НовостиПредставитель МИД Украины Николенко обвинил Орбана в пропаганде из-за критики санкцийПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимается "российской пропагандой", заявил в социальной сети Facebook* пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.РИА НовостиСанкции не пошатнули Россию — классический пример российской пропаганды, отметил Николенко.Live24Венгрия с начала военной операции России на Украине не разрешила использовать свою территорию для поставок оружия Киеву.КоммерсантъПосле начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLive24REGNUMРосбалтФАНРЕН ТВНовостной фронтГазета.RuРБККомсомольская правдаЦарьградПодробнее о событииВ МИД Украины обвинили Орбана в российской пропагандеТАСС18:57Представитель МИД Украины Николенко обвинил Орбана в пропаганде из-за критики санкцийРИА Новости18:12МИД Украины обвинил венгерского премьера Орбана в «российской пропаганде»Аргументы неделивчера в 13:42МИД Украины обвинил премьера Венгрии Орбана в российской пропагандеГазета.Ruвчера в 14:59Пресс-секретарь МИД Украины: слова Орбана о санкциях – это пример российской пропагандыРадио Sputnikвчера в 14:48В МИД Украины обвинили Орбана в пропаганде из-за критики антироссийских санкцийRT на русском17:33Украинский МИД обвинил премьер-министра Венгрии Орбана в «российской пропаганде»РБКвчера в 13:05Показать ещёОценить387Поделиться