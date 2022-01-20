Будьте в Плюсе

Представитель МИД Захарова: британские ВВС уже несколько дней перевозят оружие на Украину

Уже несколько дней подряд ВВС Великобритании отправляют на Украину самолеты с вооружением.
Lenta.ru
«Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — сказала она.
RT на русском
Россия призывает западные страны прекратить милитаризацию Украины, заключила представитель МИД.
РИА Новости
В Кремле подчеркивали, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Представитель МИД Захарова заявила об отправке Великобританией на Украину вооружения
RT на русском04:25
МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие
Российская газета03:33
Захарова заявила о многодневном завозе оружия на Украину самолетами ВВС Британии
Взгляд.ру04:08
МИД РФ: Самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины
Эхо Москвы04:01
МИД: Москва призвала западные страны прекратить провокации с переброской оружия в Киев
РИА Новости04:11
Захарова: самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие
ТАСС03:29
Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на Украину
Известия03:15

Интересное

Instagram начал тестировать платные подписки на блогеров

Соцсеть Instagram начинает вводить платные подписки. Это станет новым способом для блогеров монетизировать свой контент, пишет TechCrunch.
Афиша Daily01:42

Член Консультативного комитета SEC призывает агентство обсуждать регулирование криптовалюты с общественностью

Адъюнкт-профессор права и член Консультативного комитета инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам J.W. Верре призывает правительственное агентство открыть для общественного обсуждения регулирование цифровых активов.
Блокчейн2416:50

Байден стал одним из самых непопулярных президентов США

Второй с конца по популярности Если год назад Джо Байден набрал почти рекордное число голосов на президентских выборах, то теперь он один из самых непопулярных лидеров за всю историю США.
РБК01:00

Верховный суд США отклонил просьбу Трампа не раскрывать данные по делу о штурме Капитолия

Верховный суд США в среду отклонил просьбу бывшего президента страны Дональда Трампа не раскрывать архивные документы в рамках расследования штурма здания американского Конгресса 6 января 2021 года.
ТАСС19:21

Politico: Госдеп разрешил странам Балтии передавать Киеву американские вооружения

Госдепартамент США одобрил просьбу Эстонии, Литвы и Латвии о передаче части имеющегося у них оружия американского производства Украине.
РБК01:26

Восковые фигуры Байдена и Харрис пополнили коллекцию Музея мадам Тюссо

Фигура американского вице-президента США Камалы Харрис появилась в экспозиции Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке.
ФАНвчера в 05:29

Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита, передает агентство Франс Пресс.
РИА Новостивчера в 01:12

Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс 2022 года могут быть оспорены

Президент США Джо Байден допустил, что итоги промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года могут быть оспорены, если в стране не будет проведена реформа избирательного права.
ТАСС19:04