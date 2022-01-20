Lenta.ruПредставитель МИД Захарова: британские ВВС уже несколько дней перевозят оружие на УкраинуУже несколько дней подряд ВВС Великобритании отправляют на Украину самолеты с вооружением.Lenta.ru«Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», — сказала она.RT на русскомРоссия призывает западные страны прекратить милитаризацию Украины, заключила представитель МИД.РИА НовостиВ Кремле подчеркивали, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности.Взгляд.руЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvПервый каналРоссийская газетаИзвестияФАНЦарьградLife.ruРамблерСобеседникRuBaltic.RuRT на русскомТК ЗвездаПодробнее о событииПредставитель МИД Захарова заявила об отправке Великобританией на Украину вооруженияRT на русском04:25МИД: Самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружиеРоссийская газета03:33Захарова заявила о многодневном завозе оружия на Украину самолетами ВВС БританииВзгляд.ру04:08МИД РФ: Самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию УкраиныЭхо Москвы04:01МИД: Москва призвала западные страны прекратить провокации с переброской оружия в КиевРИА Новости04:11Захарова: самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружиеТАСС03:29Захарова рассказала о завозе британскими самолетами оружия на УкраинуИзвестия03:15Показать ещёОценить237Поделиться