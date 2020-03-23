Коронавирус

МИР 24МИР 24Представитель МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

К концу понедельника, 23 марта, ни МОК, ни оргкомитет Олимпиады-2020 не объявили о решении перенести спортивное событие года. При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпиады.
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Представитель МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Матч ТВвчера в 14:29

Член МОК Ричард Паунд: «Олимпийские игры-2020 точно не начнутся 24 июля»

Sports.ruвчера в 14:09

Источник: слова Паунда о переносе ОИ - его личная оценка, решения нет

РИА Новостивчера в 14:31

Представитель МОК: решение об отмене Олимпиады в Токио уже принято

News.ruвчера в 14:30

Марина Голядкина: «Перенос Олимпиады будет выдержать тяжело»

Спорт-Экспрессвчера в 16:13

Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято

RT на русскомвчера в 14:01

Член МОК сообщил, что Олимпийские игры — 2020 будут перенесены

Чемпионатвчера в 13:49
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Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Происшествия

Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина

С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Ореанда-Новости вчера в 14:20
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавирусу.
RT на русском 02:22
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Шоу-бизнес

Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка

РБК вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 22 марта в 05:03
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Культура

Британцам покажут сериал о Путине-шпионе

Свободная Пресса 01:23
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Здоровье

Из московских аптек начал пропадать парацетамол

Парацетамол в трех самых популярных дозировках – 200 мг, 500 мг и экстратаб – нашелся только в шести аптеках «Асны» по всей Москве.
Ведомости вчера в 17:53
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписано 70 человек за сутки

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке в Новой Москве выписаны 70 человек, сообщил главный врач больницы №40 Денис Проценко.
Коммерсантъ 02:19
Экономика

Российские аэропорты предупредили Мишустина о рисках банкротств

Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, предложила премьеру Михаилу Мишустину принять экстренные меры поддержки отрасли, чтобы избежать «надвигающегося коллапса пассажирских и грузовых авиаперевозок» из-за пандемии коронавируса.
Ведомости вчера в 12:45
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
REGNUM 01:19
Финансы

Центробанк повысил курсы доллара и евро на 24 марта

Установленный ЦБ РФ курс доллара вырастет до 80,88 рубля, евро повысится до 86,71 рубля, соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
Экономика сегодня вчера в 10:01
Здоровье

В Китае выздоровели более 90% заболевших коронавирусом

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае снижается с каждым днем, уже более 90% заболевших выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Daily Storm 02:06
Экономика

Проверки малого и среднего бизнеса планируют отменить в 2020 году

Ведомство направило в кабмин проект распоряжения, в котором предлагается отменить плановые проверки малого и среднего предпринимательства в течение всего текущего года.
News.ru 01:58
Политика

Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза

Друг познаётся в беде Тем временем на помощь европейским странам, где эпидемиологическая обстановка самая напряжённая, пришли Китай, где коронавирус зародился и где первыми начали проверять различные меры предотвращения его распространения, а также Россия, эффективность действий которой признаёт Всемирная организация здравоохранения.
Украина.ру 01:15
ЖКХ

Минстрой хочет изменить правила оплаты ЖКХ в регионах

"Губернаторы по согласованию с Минстроем России получат право выбирать систему расчета за коммунальные ресурсы, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах", - пишет газета.
Интерфакс вчера в 03:49
Общество

Российские банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Райффайзенбанк вводит для сотрудников график работы с непересекающимися сменами.
Говорит Москва 00:22
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
Политика

Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Освобожденный от должности руководителя Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа», сообщила пресс-служба холдинга.
Ведомости 02:15
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