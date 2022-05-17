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Представитель МВФ Гопинат заявила о «сложном периоде» для экономики из-за Украины и Китая

Мировая экономика продолжает сталкиваться с серьезными трудностями, касающимися пандемии коронавируса, событий на Украине и замедления роста в Китае.
ТАСС
Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат завила, что потрясения для глобальной экономики еще не закончились.
Газета.Ru
"Европа, безусловно, является одним из регионов, который пострадал больше всего", - полагает заместитель директора-распорядителя МВФ.
ТАСС
«Сложный период еще не завершился, может последовать еще много потрясений, которые еще дальше уведут нас от позитивного роста в направлении роста инфляции», - резюмировала Гопинат.
Московский Комсомолец

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Представитель МВФ Гопинат заявила о «сложном периоде» для экономики из-за Украины и Китая
Lenta.ruвчера в 16:34
В МВФ заявили, что потрясения для мировой экономики не закончились
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