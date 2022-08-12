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Представитель Минфина Дайнеко призвала звонить на горячую линию при неполадках банкомата

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что банкомат при совершении каких-либо операций может быть неисправен.
Lenta.ru
Дайнеко объяснила, что причиной сбоя могут стать не только технические неполадки, но и дефектные купюры.
Lenta.ru
Финансовая организация проведет инкассацию, проверит техническое состояние и программное обеспечение банкомата, при необходимости- записи с видеокамер.
ПРАЙМ
В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.
РИА Новости

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