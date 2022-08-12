Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Российское посольство в Эстонии держит на контроле ситуацию с задержанными журналистами "Известий" и предпринимает все необходимое для содействия им, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Американская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в аварии в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу, 12 августа, в возрасте 53 лет, об этом пишет The Guardian со ссылкой на семью артистки.