Американская актриса, режиссер и сценарист Энн Хеч, пострадавшая 5 августа в аварии в Лос-Анджелесе, умерла в пятницу, 12 августа, в возрасте 53 лет, об этом пишет The Guardian со ссылкой на семью артистки.
Москва предупредила Вашингтон, что объявление России «страной — спонсором терроризма» станет «точкой невозврата» в отношениях между государствами, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.
Руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока рассказала, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) извлекли останки более ста человек из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе.