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Представитель Минфина Дайнеко призвала звонить на горячую линию при неполадках банкомата

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что банкомат при совершении каких-либо операций может быть неисправен.
Lenta.ru
Дайнеко объяснила, что причиной сбоя могут стать не только технические неполадки, но и дефектные купюры.
Lenta.ru
После в тот же день необходимо посетить отделение банка, в котором клиент получил карту, и написать заявление.
В Татарстане
В случае, если банк не вернул деньги, клиент имеет право обратиться в Центробанк.
РИА Новости

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