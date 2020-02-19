Общество

КоммерсантъКоммерсантъПредставитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Чекисты доставили его в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где подозреваемый написал явку с повинной. Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
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с чего всё началось

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Майора оштрафовали за взятки на скафандрах для российских космонавтов

РИА Новости05:12

Представитель Минобороны вымогал взятку за скафандр, необходимый космонавтам на МКС

Znak.comвчера в 20:45

Через взятку к звездам. Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для российских космонавтов

Фонтанка.Ру02:56

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Lenta.ru01:45

Представителя Минобороны поймали на взятке за скафандр для МКС

URA.Ruвчера в 22:02

Майор Минобороны получил взятку за скафандр для МКС

Газета.Ru03:09

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Коммерсантъвчера в 17:53
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Росбалт вчера в 11:41
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Турецкая военная операция в сирийском Идлибе — вопрос времени, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Общество

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Газета.Ru 05:50
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В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
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Спорт

Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение

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Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

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Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

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Shraibikus News вчера в 11:04
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Происшествия

Главврача в Петербурге уволили после побега пациентов из карантина

На прошлой неделе из больницы сбежали четверо пациентов, которые находились на карантине после возвращения из Китая.
РБК 05:59
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

ТАСС вчера в 08:27
Фигурное катание

Агент Аделины Сотниковой рассказала о серьезной операции спортсменки

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Российская газета 04:19
Общество

Путин почтит память Собчака в Петербурге

Президент возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, а затем посетит концерт памяти экс-мэра в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.
РБК вчера в 09:06
Культура

Назван преемник Шепелева на Первом канале

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила долгожданного сына

Супруга репера Джигана (Денис Александрович Устименко-Ванштейн) Оксана Самойлова накануне родила сына.
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На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости вчера в 01:26
Армия и оружие

Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой

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Газета.Ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери на шоу

Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
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Происшествия

Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Газета.Ru 04:44
Армия и оружие

Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Международный аэропорт Алеппо в Сирии возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска, сообщает в среду, 19 февраля, «РИА Новости».
Известия 04:58
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Политика

Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

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Футбол

«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матча

Добавим, что ответный матч Боруссии и ПСЖ пройдет 11 марта в Париже.
Советский спорт вчера в 17:55
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

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Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

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В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
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