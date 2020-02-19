Общество
КоммерсантъПредставитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Чекисты доставили его в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где подозреваемый написал явку с повинной. Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
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с чего всё началось
Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.Коммерсантъвчера в 17:53
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Представитель Минобороны вымогал взятку за скафандр, необходимый космонавтам на МКС
Znak.comвчера в 20:45
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Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Армия и оружие
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
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Впоследствии оператор зафиксировал накрутку голосов и отменил результаты финала.
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Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля - в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо.
Армия и оружие
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Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матча
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В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
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В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.