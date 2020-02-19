Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.

с чего всё началось

Чекисты доставили его в военный следственный отдел СКР по Люберецкому гарнизону, где подозреваемый написал явку с повинной. Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

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