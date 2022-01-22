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Представитель ОАЭИ Камалванди: Иран обсуждает с Россией строительство блоков АЭС в Бушере

Иран ведет переговоры с РФ о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.
РИА Новости
Согласно представителю организации, один из запланированных проектов с РФ в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.
РИА Новости
Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
РИА Новости
Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.
Евразия Daily

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Иран сообщил, что обсуждает с РФ строительство новых блоков Бушерской АЭС
ИА Красная Весна21:10
Представитель ОАЭИ Камалванди: Иран обсуждает с Россией строительство блоков АЭС в Бушере
РИА Новости19:58
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