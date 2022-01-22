РИА НовостиПредставитель ОАЭИ Камалванди: Иран обсуждает с Россией строительство блоков АЭС в БушереИран ведет переговоры с РФ о строительстве новых блоков АЭС в Бушере, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камалванди.РИА НовостиСогласно представителю организации, один из запланированных проектов с РФ в области атомной энергетики обойдется Ирану в примерно пять миллиардов долларов.РИА НовостиПервый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.РИА НовостиВедется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.Евразия DailyЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИран сообщил, что обсуждает с РФ строительство новых блоков Бушерской АЭСИА Красная Весна21:10Представитель ОАЭИ Камалванди: Иран обсуждает с Россией строительство блоков АЭС в БушереРИА Новости19:58Показать все источникиОценить4Поделиться