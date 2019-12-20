Политика
Sputnik ЭстонияПредставитель ОБСЕ призвал воздержаться от давления на Sputnik Эстония
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня". Арлем Дезир Об этом Дезир сообщил в субботу, 21 декабря, на своей странице в "Твиттере".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.РИА Новости11:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков получил от ОБСЕ обещание прояснить ситуацию с эстонским бюро Sputnik
Южный Федеральныйвчера в 08:35
В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии
Российская газетавчера в 08:34
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика
Вступают в силу санкции США против «Северного потока-2»
Министерство финансов США объявило, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу, и что Соединенные Штаты требуют от всех компании, участвующих в строительстве, приостановить работы.
Общество
СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту
Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Здоровье
Что будет, если регулярно есть мёд с корицей, рассказали врачи
Врачи поведали, что будет, если каждый день употреблять мёд с корицей.
Теннис
Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби
Кино
Сюжет Бэтмена
Портал We Got This Covered поделился подробностями сюжета предстоящего «Бэтмена» режиссёра Мэтта Ривза.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае
Пять человек стали жертвами ДТП с двумя автомобилями, произошедшего в субботу в Косихинском районе Алтайского края.
Авто
Kia выпустит новый бюджетный кроссовер Sonet
По предварительной информации, мировой дебют новой модели Kia произойдет в рамках выставки Auto Expo, которая откроется в Нью-Дели в феврале 2020 года.
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Происшествия
На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии
На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Происшествия
В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Политика
Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Общество
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки
В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Музыка
Ротару заменила Пугачеву на новогоднем «Голубом огоньке»
Примадонну отечественной эстрады организаторы новогоднего "голубого огонька" решили заменить украинской исполнительницей Софией Ротару.
Политика
Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Музыка
Игги Поп получит «Грэмми» за вклад в индустрию звукозаписи
Американский рок-музыкант Игги Поп получит премию "Грэмми" в 2020 году за значительный вклад в индустрию звукозаписи.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
Политика
Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что санкции, которые США ввели в пятницу против трубопровода "Северный поток 2", были приняты в интересах ЕС, и многие европейские страны благодарят за них.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране
Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
Культура
Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем года
Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в 2018 году.
Футбол
Моуринью придется огорчить бывших. Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Челси»
Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.