Политика

Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияПредставитель ОБСЕ призвал воздержаться от давления на Sputnik Эстония

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня". Арлем Дезир Об этом Дезир сообщил в субботу, 21 декабря, на своей странице в "Твиттере".
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"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте
 офиса Дезира.
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Французский политический деятель, первый секретарь Социалистической партии Франции. Член Европейского парламента от Иль-де-Франса с 1999 по 2014 год. В 2017 году назначен представителем ОБСЕ по свободе СМИ.
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