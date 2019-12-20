с чего всё началось

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня". Арлем Дезир Об этом Дезир сообщил в субботу, 21 декабря, на своей странице в "Твиттере".

Представитель ОБСЕ призвал воздержаться от давления на Sputnik Эстония

Политика Вступают в силу санкции США против «Северного потока-2» Министерство финансов США объявило, что экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу, и что Соединенные Штаты требуют от всех компании, участвующих в строительстве, приостановить работы.

Общество СМИ назвали объемы транзита газа на Украину по возможному контракту Источник в«Газпроме» подтвердил агентству ТАСС, что российская сторона и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет, согласно которому в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Кино Сюжет Бэтмена Портал We Got This Covered поделился подробностями сюжета предстоящего «Бэтмена» режиссёра Мэтта Ривза.

Авто Kia выпустит новый бюджетный кроссовер Sonet По предварительной информации, мировой дебют новой модели Kia произойдет в рамках выставки Auto Expo, которая откроется в Нью-Дели в феврале 2020 года.

Гаджеты Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.

Единоборства Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Шоу-бизнес Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.

Здоровье Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Политика Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".

Общество Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.