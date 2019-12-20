Политика
Sputnik ЭстонияПредставитель ОБСЕ призвал воздержаться от давления на Sputnik Эстония
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня". Арлем Дезир Об этом Дезир сообщил в субботу, 21 декабря, на своей странице в "Твиттере".
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"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте офиса Дезира.РИА Новости11:05
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В ОБСЕ пообещали разобраться в ситуации с журналистами Sputnik в Эстонии
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