с чего всё началось

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов Sputnik Эстония, принадлежащего МИА "Россия сегодня". Арлем Дезир Об этом Дезир сообщил в субботу, 21 декабря, на своей странице в "Твиттере".

Политика В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работы швейцарской фирмы Allseas по укладке труб для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Единоборства Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.

Общество Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.

Политика Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе «Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Экономика ПФР назвал сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).

Здоровье Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Наука Найден древнейший ископаемый лес на планете При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.