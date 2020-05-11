Вице-президент США Майк Пенс не самоизолировался и планирует быть в Белом доме в понедельник, сообщил CNN его представитель Девин О'Мэлли. О том, что господин Пенс ушел на самоизоляцию после того, как коронавирус обнаружили у сотрудницы его пресс-службы, ранее сообщило агентство Bloomberg.

Представитель Пенса опроверг информацию о его самоизоляции

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