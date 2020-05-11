Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПредставитель Пенса опроверг информацию о его самоизоляции

Вице-президент США Майк Пенс не самоизолировался и планирует быть в Белом доме в понедельник, сообщил CNN его представитель Девин О'Мэлли. О том, что господин Пенс ушел на самоизоляцию после того, как коронавирус обнаружили у сотрудницы его пресс-службы, ранее сообщило агентство Bloomberg.
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Представитель вице-президента США опроверг данные СМИ о его самоизоляции

РБКвчера в 20:49

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

РИА Новостивчера в 19:11

СМИ: Пенс ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

RT на русскомвчера в 19:17

Bloomberg сообщил о самоизоляции Пенса из-за COVID-19 у его пресс-секретаря

Интерфаксвчера в 18:40

В Белом доме опровергли сообщение о самоизоляции Пенса

Московский Комсомолецвчера в 19:38

Представитель вице-президента США опроверг информацию о его самоизоляции

ТАССвчера в 19:31

Представитель Пенса опроверг информацию о его самоизоляции

Коммерсантъвчера в 21:20
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
345
Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
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Армия и оружие

В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика

Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
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Автоспорт

Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault

Autosport.com.ru вчера в 09:47
Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
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Футбол

РФС назвал высокими шансы на возобновление чемпионата России

Напомним, футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта из-за пандемии COVID-19 Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:27
1
Футбол

Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня

Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии.
Спорт-Экспресс 00:12
Происшествия

В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике в Челябинской области, охвативший больше 1 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество

Авиакомпании ужесточат проверку пассажиров вывозных рейсов

Авиакомпании намерены ужесточить проверку адреса фактического проживания при посадке на вывозной рейс, следует из опубликованного в воскресенье сообщения в Telegram-канале, который был создан Минкомсвязью РФ для возвращения россиян на родину.
ТАСС вчера в 16:59
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Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
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Общество

В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции

Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan вчера в 09:30
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
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Политика

США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма

Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net вчера в 15:55
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:50
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Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
Эхо Москвы вчера в 09:33
345
Происшествия

В Екатеринбурге избили девушку-оператора комплекса фотофиксации

РЕН ТВ вчера в 14:26
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Происшествия

Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве

Известия вчера в 16:20
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
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Происшествия

В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида

В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20
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Общество

Шесть больных коронавирусом в Забайкалье находятся в тяжёлом состоянии

Из 233 лечащихся от коронавируса в Забайкальском края, шесть человек находятся в тяжёлом состоянии.
Zabnews.ru вчера в 02:48
44
Происшествия

Мирные жители пострадали в результате взрыва в Сирии

По меньшей мере 11 мирных жителей пострадали в результате взрыва в городе Эль-Баб на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

Власти Красногорска ищут родственников постояльцев сгоревшего хосписа

Interfax-Russia.ru - Сотрудники администрации Красногорска начали поиск родственников постояльцев сгоревшего дома, который использовался как хоспис для пожилых людей, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.
Интерфакс - Россия вчера в 23:28
Общество

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09 мая в 09:00
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой покорила публику песней в честь Дня Победы

Евгений Алдонин опубликовал видео, на котором его дочь Вера исполняет песню в честь Дня Победы.
Bimru.ru вчера в 09:08
33
Общество

Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19

По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма.
РИА Новости вчера в 22:03
Здоровье

В Саратовской области от коронавируса умер пятый пациент

Общественное мнение вчера в 10:28
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Гаджеты

IPhone 12 Pro получит трехкратный оптический зум

Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
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Майк Пенс
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48-й вице-президент США, представляющий Республиканскую партию. С 2013 по 2017 год занимал должность губернатора штата Индиана, ранее представлял штат в Конгрессе.
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