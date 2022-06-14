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Представитель Пентагона Кол заявил о намерении передать Киеву разведданные для ударов РСЗО

США намерены передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом.
Lenta.ru
Заместитель главы военного ведомства напомнил, что США объявили в конце мая о выделении Украине первых четырех комплексов РСЗО, смонтированных на колесном шасси, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
ТАСС
Кол подчеркнул, что применение боеприпасов РСЗО сопоставимо с применением авиационных ракет, поэтому США будут предоставлять информацию о целях на украинской территории, которые ВСУ будут выбирать.
Военное обозрение
Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию.
Взгляд.ру

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Представитель Пентагона Кол заявил о планах передать Киеву разведданные для ударов РСЗО
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Пентагон намерен обеспечивать Киев развединформацией для нанесения ударов с помощью РСЗО
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