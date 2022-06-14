Заместитель главы военного ведомства напомнил, что США объявили в конце мая о выделении Украине первых четырех комплексов РСЗО, смонтированных на колесном шасси, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Ранее 14 июня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь в связи с предписанием Ростехнадзора на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата.
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) этапировали в исправительную колонию №6 УФСИН России по Владимирской области.