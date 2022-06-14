Ранее 14 июня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь в связи с предписанием Ростехнадзора на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата.