Политика

Вести.RuВести.RuПредставитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам

США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. От этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.
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с чего всё началось

США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам

США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.
РИА Новостивчера в 17:59

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США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН

РБКвчера в 18:48

В комитете ООН обсудят невыдачу виз США ряду делегаций на сессию Генассамблеи

Интерфаксвчера в 20:45

Российским дипломатам до сих пор не выдали визы для работы в ООН

Говорит Москвавчера в 10:43

США не выдали визы для участия в Генассамблее ООН 18 российским дипломатам

РИА Новостивчера в 17:59

Ситуацию с визами дипломатов РФ для работы на ГА ООН обсудят с Гутеррешем

Московский Комсомолецвчера в 10:44

США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в сессии ГА ООН

ТАССвчера в 18:42

Российским дипломатам до сих пор не выдали визы для участия в работе ООН в Нью-Йорке

Взгляд.рувчера в 10:32
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия

В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

REGNUM вчера в 01:05
Авто

Двойной багажник получила Lada Largus

В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
РИА Новости вчера в 23:56
Происшествия

Россиянам назвали правила выживания в ДТП

Lenta.ru 01:15
Шоу-бизнес

Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети

Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Киберспорт

Epic Games может перенести старт 11 сезона в Fortnite

Поклонники игры предположили, что у Epic Games возникли непредвиденные технические трудности, поэтому компания не успела подготовить масштабное обновление перед одиннадцатым сезоном Fortnite.
CyberSport.ru 01:48
Культура

Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

iReactor вчера в 14:56
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина на Subaru сбил девушку на тротуаре

Твой Континент 01:21
Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 12 октября в 04:46
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия

В Приморье при обрушении дома погибла женщина

В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

Директор ФБК сообщил о новых массовых обысках у сотрудников в регионах

Правоохранительные органы проводят обыски у активистов штабов оппозиционера Алексея Навального в разных городах России.
Ведомости 01:13
Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

Увидеть произведения японской художницы за 60 лет работы можно в Московском музее современного искусства с 15 октября, передает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:55
Космос

США не исключают отправку астронавтов на МКС «Союзами»

Напомним, с мая 2020 года США планируют начать доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию на пилотируемых кораблях американского производства.
Новые Известия вчера в 01:02
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Футбол

Тарас Степаненко: «Перепуганный арбитр делал все, что говорил Роналду»

Матч продолжается, но затем к арбитру подбегает Роналду. Он просит его назначить пенальти, что рефери и делает.
ProstoProSport 01:24
Общество

Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Здоровье

Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов

Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания

Навка поздравила Заворотнюк и Чернышева с годовщиной венчания Фигуристка уверена, что любящая пара преодолеет все невзгоды.
Экспресс газета 13 октября в 03:31
Политика

США ввели санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия 13 октября в 20:18
Происшествия

СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

РБК вчера в 16:07
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
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