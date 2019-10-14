Политика
Вести.RuПредставитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. От этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.
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США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин.РИА Новостивчера в 17:59
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