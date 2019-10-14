Политика
Вести.RuПредставитель РФ при ООН: США не выдали визы 18 российским дипломатам
США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. От этом заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.
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Ситуацию с визами дипломатов РФ для работы на ГА ООН обсудят с Гутеррешем
Московский Комсомолецвчера в 10:44
Российским дипломатам до сих пор не выдали визы для участия в работе ООН в Нью-Йорке
Взгляд.рувчера в 10:32
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Происшествия
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
В Госдуме обсудили угрозу даркнета для российской молодежи
Как бороться с проблемами, описанными в расследованиях журналистов, специалисты пока не понимают – они признали, что сейчас нет технологических способов противостоять даркнету или отдельным платформам, которые занимаются в сети незаконной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
Профиль вчера в 09:01
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020
Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Woman.ru вчера в 08:56
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Спорт
Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ
Газета.Ru 13 октября в 11:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Происшествия
Задержанный в Томске вербовщик террористов приговорен к 13 годам
Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября признала фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
НИА-Томск вчера в 23:07
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Гаджеты
Беспроводной пылесос Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C — доступная альтернатива моделям Dyson
3DNews вчера в 15:49
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
Гаджеты
Google представит в Нью-Йорке новую линейку флагманских смартфонов
В сеть попали данные о новых флагманских смартфонах от Google.
BFM.ru вчера в 21:24
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия 13 октября в 20:53
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Общество
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Кино
Крис Хемсворт хочет сыграть в «Звездных войнах»
Актер Крис Хемсворт рассказал о желании сыграть в новых "Звездных войнах", сообщает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 10:42
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
Газета.Ru 00:11
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия вчера в 10:26
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Газета.Ru вчера в 05:22
Финансы
Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 72 рублей в 2020 году
Курс доллара до конца 2019 году останется в границах текущих значений, однако уже 2020 году он может вырасти до 70-72 рублей.
Давыдов.Индекс 13 октября в 08:11
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Красная весна 12 октября в 06:03
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Политика
Елизавета II: Приоритетом британского правительства является Brexit
РЕН ТВ вчера в 08:11