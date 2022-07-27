Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".
Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что движение по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне полностью закрыто после ночного обстрела со стороны украинских войск.
Россия и Иран подписали соглашение о поставках деталей и оборудования иранского производства в Россию, а также о проведении ремонта и техобслуживания российских самолетов в иранских ремонтных центрах, сообщило издание Mehr со ссылкой на представителя Иранской организации гражданской авиации.