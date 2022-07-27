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Представитель РФ в ООН заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам

Россия имеет претензии к Швейцарии, поскольку Берн не выдает визы российским дипломатам, которые хотят принять участие в мероприятиях ООН в Женеве.
Коммерсантъ
"У российской стороны есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз экспертам для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, проводимых в Женеве по линии ООН", - цитирует МК Тяжлову.
Свободная Пресса
Тяжлова назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику "отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий".
РИА Новости
После блокирования Россией аккредитации западных IT-компаний США отказали в визе главе российской делегации на РГОС.
Коммерсантъ

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Представитель РФ в ООН заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам
Коммерсантъ22:05
Дипломат Тяжлова: Швейцария не выдает визы российским делегатам, которые едут в ООН
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