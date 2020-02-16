Общество

REGNUMREGNUMПредставитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками». Негодование по этому поводу выразила также представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Комментировать7,1K
Владимир Легойда
Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат. Это не "в РПЦ считают", но мнение одного лишь священника.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельNewInform 19:45
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала
 слова протоиерея Дмитрия Смирнова, раскритиковавшего гражданский брак.
РБК12:32

Подробнее о событии

В РПЦ назвали троллингом слова Смирнова о гражданских женах

Lenta.ru17:49

Захарова попросила РПЦ обязать Смирнова обозвать мужчин

Телеканал 360°11:25

В РПЦ назвали неудачным троллингом слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

ТАСС13:39

В СПЧ сочли оскорбительным высказывание протоиерея Смирнова о гражданских женах

Интерфакс12:35

В РПЦ отреагировали на сравнение гражданских жен с «проститутками»

РИА Новости16:58

В РПЦ назвали неудачным троллингом слова Смирнова о гражданских жёнах

Говорит Москва14:10

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

РБК12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Футбол

Педро Роша и Витиньо выиграли Суперкубок Бразилии с «Фламенго»

«Фламенго» в матче за трофей победил «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:0. В составе «Фламенго» обладателями Суперкубка стали Педро Роша и Витиньо Права на Рошу до сих пор принадлежат московскому «Спартаку».
Bookmaker-ratings.ru 14:41
Кино

«Лед 2» возглавил российский прокат

Мойка78 19:22
Шоу-бизнес

Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Пятый канал 05:31
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 14 февраля в 07:33
Армия и оружие

Вывод войск США из Афганистана создаст проблемы на южных границах России

Вывод войск США из Афганистана породит в стране хаос гражданской войны и создаст серьезную опасность на южных границах России, считают эксперты выступившие 15 февраля на белорусском телевидении «Белсат».
Красная весна 20:11
Футбол

Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма

Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Евро-футбол.ру 15:28
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:36
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Военное дело вчера в 11:41
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости 02:15
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
Политика

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

В январе Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
RT на русском 10:19
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Космос

Омскую «Ангару» после прибытия на космодром планируют уничтожить

Одну из первых ракет предполагается уничтожить почти сразу после прибытия на космодром – она предназначается для испытаний системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля «Орел».
Вечерний Омск. Неделя вчера в 10:30
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия

На юге Франции четыре человека погибли при крушении самолета

РИА Новости 12:31
Политика

Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции

Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
РБК 15:42
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
РИА Новости 18:59
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Армия и оружие

Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде

Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Страна Советов on-line 04:20
Общество

Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

Газета.Ru 08:37
Политика

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
РИА Новости 19:32
Общество

Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru 14 февраля в 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное